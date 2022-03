Esgaio pede "uma reposta diferente" frente ao Manchester City

Ricardo Esgaio, lateral do Sporting, quer que a equipa dê uma resposta diferente frente ao Manchester City, depois da goleada por 5-0 em Alvalade na primeira mão da eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"A equipa sabe o que tem de fazer amanhã. Temos ideias e isso não muda por causa do resultado. Estamos em desvantagem, mas vamos querer dar uma resposta diferente do que foi em Alvalade. Vamos desfrutar o máximo do jogo. A eliminatória está praticamente fechada, mas é um jogo que queremos ganhar. Ainda estamos na Champions e queremos desfrutar disso", começou por dizer, em conferência de imprensa.