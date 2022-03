Vaz Tê: "Rúben Amorim pode chegar ao nível de Guardiola"

Ricardo Vaz Tê acredita que Rúben Amorim pode chegar ao nível dos melhores do mundo, como Pep Guardiola, treinador do Manchester City, adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Depois da derrota por 0-5 no primeiro jogo em Alvalade, o Sporting tem como objetivo deixar uma boa imagem na partida frente ao conjunto inglês, em Manchester. Em entrevista a Bola Branca, Ricardo Vaz Tê elogia as capacidades de Rúben Amorim, um treinador que, considera, poderá um dia comer à mesma mesa de Guardiola e seus pares.

"Considero-o um treinador fantástico e que tem provado a sua competência no Sporting. Não só pelo que tem feito nas competições internas, mas também na Champions, onde se tem adaptado bem apesar de ser a sua primeira experiência nesta competição, como treinador. O Manchester City tem um treinador excecional, o Guardiola é um dos melhores do mundo, mas acredito que o Rúben Amorim poderá alcançar esse nível, também", assinala o antigo avançado português.

Depois da goleada sofrida em casa, "há algum receio" de que o resultado em Manchester, na segunda de uma eliminatória praticamente perdida, também seja pesado. Contudo, Vaz Tê lembra que o Sportig está ainda em "fase de aprendizagem" em jogos da Liga dos Campeões e que "essas goleadas já aconteceram às melhores equipas europeias".

"O Sporting tem um treinador extremamente competente e que irá arranjar uma estratégia para minimizar possíveis estragos", acrescenta.