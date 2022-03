Sporting termina remodelação. Alvalade já só tem cadeiras verdes

O Sporting remodelou o Estádio de Alvalade, que passa agora a ter apenas cadeiras verdes.

O Sporting começou a remodelar o estádio no final da temporada passada, substituíndo as cadeiras de várias cores por exclusivamente verdes, com as iniciais do clube escritas com cadeiras brancas.

O arquiteto que projetou o estádio, Tomás Taveira, chegou a criticar a decisão da direção leonina.

"As cadeiras não constituem um elemento arquitetónico, mas sim um elemento de desing interior.Não havia possibilidade de me opor. Ficará abaixo de deprimente, mas se o Sporting acha que é uma boa solução", disse, ao Diário de Notícias.