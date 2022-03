Frederico Varandas toma posse de segundo mandato na quinta-feira

Frederico Varandas vai tomar posse do segundo mandato na presidência do Sporting na próxima quinta-feira, anuncia o jornal "O Jogo".

A cerimónia trata-se apenas de uma mera formalidade, na medida em que não existe uma tomada de posse de um novo dirigente. Varandas arrancará oficialmente o seu segundo mandato na liderança dos leões.

A tomada de posse acontece na quinta-feira ao fim do dia, depois da equipa de futebol regressar de Manchester, onde joga no dia anterior a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Frederico Varandas foi reeleito presidente do Sporting no sábado, com 85,8% dos votos. Nuno Sousa, da lista C, ficou no segundo lugar, com 7,3% dos votos, enquanto que Ricardo Oliveira ficou em último, com apenas 2,95% dos votos.