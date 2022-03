Árbitro turco na visita do Sporting ao Manchester City

O turco Halil Umut Meler é o árbitro nomeado para o Manchester City-Sporting, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A equipa de arbitragem em campo será toda turca: Mustafa Eylsoy e Ibrahim Çaglar Uyarcan os auxiliares e Arda Kardesler o quarto árbitro.

O videoárbitro estará a cargo do italiano Paolo Valeri, que terá a assistência do turco Abdulkadir Bitigen.

O Sporting está praticamente eliminado da Liga dos Campeões, depois de ter perdido em casa, na primeira mão, por 0-5. Rúben Amorim assumiu que o jogo em Inglaterra servirá como aprendizagem.

"Vamos aproveitar cada minuto do segundo jogo para aprendermos", referiu o treinador do Sporting, no final da partida em Alvalade.

O Manchester City-Sporting está marcado para quarta-feira, às 20h00. Terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.