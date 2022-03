Varandas. “Sócios votaram pela estabilidade” após “quatro décadas de autodestruição”

Frederico Varandas foi reeleito presidente do Sporting com quase 86% dos votos. No discurso, o líder leonino lembrou que "hoje venceu a estabilidade no Sporting”.

“Os sócios votaram pela estabilidade. Gostaria de recordar que está a fazer 40 anos a última vez que um presidente do Sporting cumpre um segundo mandato, em 1982, com João Rocha. Desde aí o Sporting entrou numa instabilidade destrutiva. Foram 40 anos em que a falta de sucesso desportivo se deveu também a falta de estabilidade", referiu Varandas.

O presidente do Sporting lembra que “foram quatro décadas de autodestruição que muito condenou o sucesso desportivo. Podemos ter os melhores jogadores, treinadores e formação, mas sem estabilidade não há sucesso desportivo. Os sócios do Sporting deram um passo de grande maturidade ao escolher a estabilidade”.

“Há 3 anos e meio prometi chegar a este dia e deixar o Sporting melhor do que quando chegámos aqui. Essa missão está cumprida. Hoje, com 86% dos sócios a votar na nossa lista, a missão, apesar de há três anos ter sido eleito com 42%, é a mesma. Vamos servir o Sporting com a mesma humildade, responsabilidade do que quando vencemos com 42%. Não há maior honra do que servir o Sporting e faremos com o mesmo espírito de missão, pensando sempre primeiro no clube”.

Varandas diz: “Não prometo títulos, mas sim que a missão é entregar o Sporting daqui a quatro anos ainda melhor do que hoje. Este é um Sporting saudável, livre, corajoso, campeão e unido, não à volta de uma direção ou presidente mas unido em torno do seu clube."

Continuidade de Rúben Amorim

"Felizmente que temos um grande treinador e muito feliz em Alvalade, o que não acontecia há muitos anos. Ainda não trabalhamos na renovação. Mas o tempo passa depressa, lá isso é. Mas se eu quero ter o Amorim por dois anos? Quero, claro que sim. Mas também por mais", referiu.

Frederico Varandas reafirma: "O Sporting é um clube desportivo. A missão de todos os outros departamentos é trabalhar para alavancar a nossa vertente desportiva. Esse é o 'core' do Sporting. Obviamente que qualquer clube está sempre dependente dos resultados desportivos. Não vou prometer títulos. O que posso prometer é que o clube está mais forte a cada mês que passa. O Sporting é mais respeitado, primeiro internamente. E hoje é respeitado externamente. O que podemos prometer é sermos competitivos."

Questionado sobre qual teria sido a sua melhor medida de gestão no primeiro mandato, Varandas hesitou, mas acabou por responder que “foi garantir a medida de maioria do capital da SAD."