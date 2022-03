Frederico Varandas venceu eleições do Sporting com quase 86% dos votos

Frederico Varandas foi reeleito presidente do Sporting. O candidato pela Lista A teve 85,8% dos votos.

No segundo lugar ficou Nuno Sousa (Lista C), com uma percentagem de 7,3%. Já Ricardo Oliveira (Lista B) ficou em terceiro, com 2,95%.

Votaram 14.785 sócios, o que equivale a um total de 72.212 votos.

Resultados:

Frederico Varandas

12.523 votantes (85,68% dos votos)

Ricardo Oliveira

415 votantes (2,81% dos votos)

Nuno Sousa

1335 (9,02%)

Votantes: 14.795 sócios

Votos em branco

513

Votos nulos



9

Votantes: 14.795 sócios



Lista A – 64.509 – 85,8%

Lista A - 2.216 – 2,95%

Lista C – 5,487 – 7,30%