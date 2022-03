Urnas encerradas nas eleições do Sporting. Votaram mais de 12 mil sócios

Estão encerradas as urnas no Pavilhão João Rocha nas eleições do Sporting. Votaram até às 20h00 12.272 sócios leoninos.

A votação fica muito aquém do que aconteceu nas últimas, em 2018, quando Frederico Varandas foi eleito presidente num ato eleitoral com 22.510 votos, número recorde no clube.

Todos os candidatos votaram até ao início da tarde. Frederico Varandas concorre a um segundo mandato na presidência do Sporting e tem como rivais Nuno Sousa e Ricardo Oliveira.

As urnas encerraram meia hora antes do iníco do jogo em Alvalade entre Sporting e Arouca, que decorre enquanto se começam a contar os votos.



Na sexta-feira, a um dia do sufrágio, o Sporting anunciou o acordo fechado para a recompra dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) detidos pelo BCP, garantindo a maioria do capital social da SAD.

Frederico Varandas destacou que se tratava de "um dia histórico" e explicou, em conferência de imprensa, que a recompra dos VMOC permite ao Sporting, clube, passar a deter um total de 83,90% do capital social da SAD.

O "timing" e o teor do anúncio foram amplamente criticados pelos adversários do atual presidente, Ricardo Oliveira e Nuno Sousa.

Os sócios vão votar para uma lista única, que engloba os três órgãos sociais do clube, Mesa da Assembleia Geral (MAG), Conselho Diretivo (CD) e Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) e respetivos presidentes.

Varandas manteve grande parte da equipa na lista A, mas subiu os vice-presidentes João Eduardo Palma e João Teives Henriques como candidatos à MAG e ao CFD.

Ricardo Oliveira lidera a lista B, e o atual presidente da Federação Portuguesa de Padel traz Miguel Frasquilho, antigo presidente da TAP e da AICEP, como candidato ao CFD, com o advogado Luís Natário em concurso à liderança da MAG.

Na lista C, Nuno Sousa é o candidato a presidente do clube e candidata João Gaspar, antigo assessor de João Rocha, à MAG, com Pedro Neto Domingos avançado para o CFD.