Frederico Varandas, Ricardo Oliveira ou Nuno Sousa. Sócios do Sporting elegem presidente

05 mar, 2022 - 08:00 • Redação com Lusa

Os sócios do Sporting escolhem, este sábado, o novo presidente, numa eleição a que concorrem o atual líder, Frederico Varandas, à procura do segundo mandato, Nuno Sousa e Ricardo Oliveira. Em setembro de 2018, Varandas, antigo diretor clínico dos leões, foi eleito o 44.º presidente do Sporting, sucedendo a Bruno de Carvalho, antigo líder destituído do cargo em junho desse ano. Então, registou-se o ato eleitoral com maior participação de sempre no clube, com 22.510 sócios votantes. O novo presidente recebeu 42,32% dos votos, contra os 36,84% de João Benedito, os 14,55% de José Maria Ricciardi, 2,35% de Dias Ferreira, 0,9% de Fernando Tavares Pereira e 0,51% Rui Jorge Rego.

Na sexta-feira, a um dia do sufrágio, o Sporting anunciou o acordo fechado para a recompra dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) detidos pelo BCP, garantindo a maioria do capital social da SAD. Frederico Varandas destacou que se tratava de "um dia histórico" e explicou, em conferência de imprensa, que a recompra dos VMOC permite ao Sporting, clube, passar a deter um total de 83,90% do capital social da SAD. O "timing" e o teor do anúncio foram amplamente criticados pelos adversários do atual presidente, Ricardo Oliveira e Nuno Sousa.

O líder da Lista B sublinhou que não pode "admitir que alguém, seja ele quem for, hipoteque o futuro do clube para benefício próprio, com base num patético interesse eleitoral". O representante da Lista C admitiu temer "que seja apenas um anúncio popular e propagandístico, que visa expurgar o desespero quem se pauta sempre pelo não dito ou pelo dito mais ou menos". As eleições, marcadas para a primeira data disponível, vão decorrer no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, entre as 9h00 e as 20h00, meia hora antes de o Sporting-Arouca começar, já depois de os sócios de fora da Área Metropolitana de Lisboa terem tido oportunidade de votar por correspondência.