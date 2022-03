Rúben Amorim: "Taça e campeonato estão difíceis, mas não impossíveis"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, reconhece que os objetivos da temporada "estão difíceis" de alcançar, mas ainda não estão impossíveis, o que é "suficiente para os jogadores se excederem".

"A Taça e o campeonato estão difíceis, mas não estão impossíveis. Temos de nos focar e vencer. É a nossa obrigação, é o peso de um clube grande", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O próximo adversário é o Arouca, em Alvalade, e Amorim espera terminou o mau ciclo de resultados, com apenas um triunfo nos últimos cinco jogos disputados.

"O Arouca cresceu bastante, mesmo na forma de jogar com bola. Temos de ganhar, estamos preparados para vencer, eles estão preparados, temos de ir atrás e vencer. Num clube grande, uma vitória em cinco jogos. Não interessa se foi com FC Porto e Manchester City. A responsabilidade é ganhar e não há pressao extra porque o objetivo é sempre o mesmo", atira.

Momento mais desafiante da época

Rúben Amorim reconhece o momento complicado, estando seis pontos atrás do líder Porto e em desvantagem na meia-final da Taça de Portugal, mas fala numa aprendizagem importante para o treinador e equipa.

"É o momento mais desafiante da época. A equipa às vezes está mais ansiosa, desde que ficáamos atrás no campeonato a equipa tornou-se mais ansiosa. É falta de hábito, mas faz-nos bem. Tenho de passar por isto e faz-nos crescer", lança.

O técnico leonino acredita que o mau momento não é totalmente merecido e recua ao jogo contra o Marítimo.

"Tivemos jogos piores no ano passado e marcavamos o golo. O Marítimo quase não foi à nossa baliza e marcou dois. Falhamos muitos golos. Há coisas que podemos melhorar, no jogo do Porto podíamos ter sido muito melhores depois do nosso golo. Na definição está um dos grandes problemas, na defesa também", termina.

Sobre o alegado interesse do Sporting em Morita, Amorim diz que não vai falar de mercado até ao final da temporada: "De mercado só vou falar na próxima época e depende dos resultados, se cá estarei ou não. Espero cá estar", termina.