"Patético" e "propagandístico". Reações dos candidatos do Sporting à recompra de dívida

Em comunicado, esta sexta-feira, os dois candidatos criticam o "timing" do anúncio e o facto de o atual presidente do Sporting ter deixado várias perguntas sem resposta na conferência de imprensa de esclarecimento .

Os rivais de Frederico Varandas às eleições do Sporting, Ricardo Oliveira e Nuno Sousa, tecem duras críticas ao anúncio da recompra do VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) detidos pelo BCP, que permite aumentar a participação do clube na SAD para 83,9% .

"Patético interesse" eleitoral "às custas do clube"



Ricardo Oliveira, líder da Lista B, diz "basta" e sublinha que não pode "admitir que alguém, seja ele quem for, hipoteque o futuro do clube para benefício próprio, com base num patético interesse eleitoral".

"Não posso calar-me quando, com o único objetivo de manutenção no poder, e à custa do futuro do clube, a Direção em exercício ignora os sócios e compromete uma oportunidade única de gerar receita e garantir, não apenas a manutenção da maioria do capital da SAD, como o cumprir dos seus outros compromissos e canalizar investimento para a atividade desportiva e comercial", lê-se no comunicado.

Ricardo Oliveira questiona as intenções do "timing" do anúncio da recompra e salienta que o Sporting está a "perder mais de 90 milhões de euros, apenas e só para satisfazer o ego do Dr. Frederico Varandas":

"Quanto custa? Não sabemos! De onde veio o dinheiro? Não fazemos ideia! A que preço? Pelos vistos não interessa, desde que sirva de trunfo eleitoral. (...) Hoje é, de facto, um dia histórico para o Sporting, porque uma Direção em exercício escolheu desprezar o processo democrático e os direitos dos sócios, tentando que uma chico-espertice, em véspera de eleições, a reconduzisse no poder sem que os Sportinguistas pudessem ter tempo ou informação suficiente para decidir em consciência."

Varandas "poucas ou nenhumas dúvidas dissipou"



Já Nuno Sousa, da Lista C, destaca que, a ser verdade que o Sporting recomprou os VMOC, "está deveras feliz com esta boa notícia".



"A compra dos VMOC e o assegurar da viabilidade do nosso Sporting foi e é, desde o início, uma prioridade da nossa campanha", recorda.

No entanto, tece críticas ao comunicado "pouco explícito quanto aos contornos do negócio" e levanta dúvidas sobre a conferência de imprensa de Frederico Varandas, que "poucas ou nenhumas dúvidas dissipou".

"Um tema desta dimensão, uma das principais preocupações dos sócios sportinguistas, merece mais atenção e explicações detalhadas. (...) Queremos verdadeiramente acreditar que o afirmado corresponde à verdade, mas tememos que seja apenas um anúncio popular e propagandístico, que visa expurgar o desespero quem se pauta sempre pelo não dito ou pelo dito mais ou menos", lê-se no comunicado.