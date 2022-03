Frederico Varandas vai a julgamento por chamar "bandido" a Pinto da Costa

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, vai a julgamento, por ter chamado "bandido" ao homólogo do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, conforme avança, esta sexta-feira, o "Jornal de Notícias".

"Um bandido será sempre um bandido", declarou Varandas, a 23 de outubro de 2020, sobre Pinto da Costa. O presidente do FC Porto acusou-o de difamação e ofensas à honra e, após a fase instrutória, o Tribunal Judicial da Comarca do Porto decidiu levar o caso a julgamento.

"Pode ter um grande sentido de humor, ser culturalmente acima da média, ter um currículo cheio de vitórias, mas um bandido será sempre um bandido. No final será sempre recordado como bandido. No dia em que se retirar, ou for obrigado a isso, prestará um grande serviço ao futebol português", disse Frederico Varandas aos jornalistas.



Estas declarações de Varandas surgiram em resposta a Pinto da Costa, que dissera que o líder leonino beneficiara com o ataque de Alcochete e faria um grande serviço ao Sporting quando se dedicasse à medicina.

Esta sexta-feira, em conferência de imprensa sobre uma operação financeira, Varandas recusou responder a perguntas sobre o caso.