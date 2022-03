Frederico Varandas acredita que resolveu um problema ao sucessor

Frederico Varandas considera que resolveu um problema bicudo a quem o suceda na presidência do Sporting, ao comprar os VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) detidos pelo BCP e, com isso, aumentar a participação do clube na SAD para 83,9%.

Dito sucessor, que até pode ser o próprio Varandas, que se recandidata, herdará uma solução obtida "sem ruído, com discrição e com eficácia".

"O Sporting tinha a hipótese de comprar os VMOCS até dezembro de 2026. Se não o fizesse, perderia o controlo do estádio. Mais de quatro anos antes, recupera a maioria do capital da SAD. Era um dos objetivos do nosso mandato. Quem for o vencedor das eleições terá este problema resolvido. O Sporting é detentor da maioria da SAD", assinalou o líder máximo leonino, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.