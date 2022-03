Diogo Boa Alma compara Morita a Uribe

"Só tenho palavras elogiosas para o Morita. Como jogador, se não é o médio mais completo a jogar em Portugal, é um dos mais completos. Destaco a competência defensiva, o posicionamento, agressividade, qualidade com bola na fase de construção e visão de jogo. Depois tem uma enorme capacidade de chegar à area adversária e finalizar ou fazer passes para companheiros. É um médio moderno e, em Portugal, só encontro paralelo no Uribe, do FC Porto, que tem essas características. É mais extrovertido do que a maioria dos japoneses, muito brincalhão e excelente pessoa". considera.

Morita tem todas as condições para se afirmar nos leões. Na sua posição, em Portugal, a sua qualidade está ao nível do jogador do FC Porto, Matheus Uribe.

Morita é um dos melhores médios a jogar no campeonato português e tem todas as condições para ter sucesso no Sporting de Rúben Amorim.

Morita encaixaria bem no Sporting

Atendendo à forma de jogar de Rúben Amorim, Morita tem todas as condições para se afirmar no Sporting, na opinião de Boa Alma.

"No Santa Clara, ele já está habituado a jogar no duplo-pivot do meio campo e o Sporting também joga assim. O Morita pode ocupar uma dessas duas posições e dará a Rúben Amorim soluções para aquela posição do terreno, ele encaixa na ideia do treinador do Sporting. O Interesse em Morita pode indiciar que o Sporting já pensa no futuro sem Palhinha", refere.

Operação de charme para contratar Morita

Nesta entrevista a Bola Branca, Diogo Boa Alma, que foi diretor desportivo do Santa Clara durante seis epocas, tendo saído em maio de 2021, detalha o processo de contratação de Morita ao Kawasaki Frontale, em 2022.

"Estive envolvido na contratação dele desde a primeira hora. O Morita chamou-me a atenção e seguiu-se um processo de "namoro" bastante longo porque ele já era, nessa altura, um jogador com cartel no Japão, já era internacional pelo seu país, era titular e capitão de equipa do bi-campeão japonês e nomeado para o melhor onze da J-League. Tivemos de fazer uma operação de charme e convidei o agente dele para ir aos Açores conhecer o clube um ano antes de se concretizar a transferência. O Morita queria singrar no futebol europeu e abdicou de muito dinheiro para jogar no Santa Clara, acreditando que, um dia, daria um salto para outros patamares", conclui.

Diogo Boa Alma, de 39 anos, está envolvido atualmente nas eleições do Vitória de Guimarães e será o diretor-desportivo do clube vimaranense caso António Miguel Cardoso seja eleito para o cargo.