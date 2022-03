Palhinha e Bragança falham regresso do Sporting aos treinos

As ausências de João Palhinha e Daniel Bragança são o grande destaque do regresso do Sporting aos treinos, esta quinta-feira, para preparar a receção ao Arouca, a contar para a 25.ª jornada do campeonato.

Palhinha, que falhou a derrota (1-2) do Sporting na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, na véspera, devido a castigo, está a contas com dores no adutor direito. Bragança, que saiu a meio do jogo com queixas físicas, fez uma entorse no tornozelo esquerdo.

Pedro Gonçalves, que falhou o jogo em Alvalade devido a lesão, continuou a fazer tratamento. Rúben Amorim já admitiu que não sabe quando é que o máximo goleador da temporada passada regressará à competição.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, às 10h30, na Academia. Duas horas depois, o treinador fará a antevisão do jogo com o Arouca.

O Sporting-Arouca joga-se no sábado, às 20h30, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.