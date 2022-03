Manuel José. Derrota deixa marcas, mas Sporting ainda pode chegar ao Jamor

Manuel José considera que a derrota do Sporting, depois de ter estado a vencer, diante do FC Porto, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, em casa, pode deixar marcas na equipa de Rúben Amorim. Em entrevista a Bola Branca, Manuel José, um dos treinadores mais experientes do futebol português, cujo currículo inclui o Sporting, assinala a segunda desilusão leonina em dois jogos consecutivos - antes da derrota com o Porto, o empate para o campeonato com o Marítimo. Dois maus resultados em poucos dias, reveladores de que algo não está bem e que, "em termos psíquicos e anímicos, criam problemas". "O empate com o Marítimo foi uma desilusão para o Sporting e esta derrota também. Isto demonstra que é uma fase de menor fulgor do Sporting", refere o técnico, de 75 anos, que venceu a Taça em 1991/92. Os golos marcados pelo FC Porto em Alvalade, na vitória sobre o Sporting por 2-1, valem por dois, caso o Sporting ganhe na segunda mão, no Estádio do Dragão. Contas para fazer no dia 20 de abril.

Manuel José ainda não dá como certa a presença dos dragões no Jamor, apesar da vantagem. O treinador considera que "o Sporting já mostrou capacidade para chegar ao Dragão e reverter este resultado".

Pedro Porro demasiado impulsivo

No rescaldo do clássico de Alvalade, Manuel José não poupa Pedro Porro, que considera ser um jogador demasiado impulsivo. Foi o lateral-direito internacional espanhol que cometeu, de forma despropositada, a falta que permitiu ao FC Porto marcar de penálti e dar início à reviravolta.

Manuel José reconhece, porém, que Sérgio Conceição reagiu bem no banco portista ao golo inaugural marcado pelo Sporting. "As três substituições feitas pelo Sérgio Conceição deram ao FC Porto o controlo do jogo. O primeiro golo surge num penálti em que o Porro está do lado contrário ao habitual, na zona do central esquerdo. É um excelente jogador, mas é demasiado impulsivo, não é a primeira nem a segunda vez que vê cartões por não conseguir controlar a emotividade. Um jogador com esta qualidade tem a obrigação de o fazer", frisa.