Sporting tem dois milhões de euros para investir em Morita

O Sporting está interessado na contratação de Morita. De acordo com o jornal "Record", os leões já fizeram uma sondagem junto do Santa Clara e estarão dispostos a investir dois milhões de euros.

O valor, no entanto, está distante do montante que os açorianos pretendem encaixar com o médio japonês, que rondará os cinco milhões de euros.

Morita, de 26 anos, esteve com um pé fora do Santa Clara no verão, depois de ter acertado termos de contrato com o Fenerbahçe, que pagaria, precisamento, cinco milhões. O negócio acabou por não se concretizar e o clube informou que só aceitaria transferir pelo valor da cláusula de rescisão, 10 milhões de euros.

Morita tem contrato com o Santa Clara até 2024 e é provável que esteja no Mundial 2022, no Qatar, o que poderá significar uma valorização do seu passe.

O japonês cumpre a segunda temporada no Santa Clara, onde chegou em janeiro de 2021. Esta temporada tem 30 jogos, dois golos e uma assistência.