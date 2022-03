Sporting e Porto reencontram-se após confusão no Dragão

Rúben Amorim e Sérgio Conceição não viram necessidade de conversar com os seus jogadores sobre os acontecimentos do último clássico entre Sporting e FC Porto, no Dragão, mas estão convictos de que as cenas do Dragão, que terminaram com castigos a vários jogadores e dirigentes, não se irão repetir esta noite no reencontro entre as duas equipas em Alvalde para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Ainda há efeitos dos incidentes, agressões e insultos de 11 de fevereiro, mas 19 dias depois o que os treinadores procuraram foi arrefecer um ambiente que se prevê tenso.

Nada ficará resolvido esta noite e as equipas voltarão a encontrar-se a 20 de abril para disputar a 2.ª mão das meias-finais, no Dragão.