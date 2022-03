Rúben Amorim. “Fica difícil, mas podemos ganhar no Dragão”

O treinador do Sporting confirma que a eliminatória da Taça de Portugal “fica difícil”, mas não tem dúvidas: “Podemos ganhar no Dragão”.

"Fica difícil mas conseguimos ir vencer ao Dragão, com 10 foi mais difícil, mas com 11 provámos que podemos vencer no Dragão", disse.



Rúben Amorim considera que os leões jogaram bem e tiveram várias oportunidades, mas o penálti colocou os dragões no jogo.

"Penso que na primeira parte o Sporting jogou bem, teve oportunidades, não deixou o FC Porto criar muitas oportunidades. Depois, um penálti desnecessário colocou o FC Porto no jogo. Tornou-se tudo difícil e depois não conseguimos dar a volta [ao resultado", referiu.



O técnico dos leões falou sobre o arriscar na segunda parte: "Eu sentia que a equipa podia fazer o segundo golo. Mudámos as características, principalmente pelos nossos laterais. Deixámos o Pablo [Sarabia] mais aberto, mas não mudámos as nossas características fundamentais e mentalidade."

O FC Porto venceu em Alvalade, por 2-1, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. A segunda mão está marcada 20 de Abril.