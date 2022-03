Mariano Barreto: "Slimani chega ao Sporting num ciclo diferente"

Mariano Barreto destaca o bom sinal dado por Islam Slimani na Madeira, frente ao Marítimo, com a estreia a marcar nesta nova passagem pelo Sporting, mas reforça que o argelino "chega num ciclo diferente". "[Golo no Marítimo] Foi um bom sinal de um jogador em que os sportinguistas depositam grandes esperanças, mas a história dificilmente se repete. Aquando da primeira vinda do Slimani para o Sporting as condições eram completamente diferente, o Slimani era um jovem jogador que veio para um clube grande, com objetivos claros de jogar na seleção da Argélia e de poder representar um grande clube em Portugal e depois concretizar o sonho máximo que ele tinha de jogar em Inglaterra e conseguiu fazer isso tudo. Neste momento o Slimani regressa em condições diferentes, já não é titular da seleção, não jogava onde estava, resta-lhe a grande ambição pessoal de poder fazer jus ao nome que deixou, e tentar o Sporting a revalidar o título de campeão", afirma, em entrevista à Renascença.

Depois de ter jogado 24 minutos no Dragão, onde não conseguiu fazer a diferença, Slimani pode ter esta noite nova oportunidade, no jogo da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. O avançado argelino na sua primeira passagem pelo Sporting marcou seis golos ao Porto. Mariano Barreto, treinador que em 2017 recomendou ao Sporting que contratasse o avançado argelino, lembra que não há ciclos iguais no futebol, apesar dos bons indicadores que Slimani deixou nos Barreiros. Sobre o clássico desta noite, em Alvalade, Mariano Barreto espera um Porto a permitir poucos espaços ao Sporting, que pode provocar desconforto nos portistas se conseguir ter bola, como fez há poucos dias o Gil Vicente. Mariano Barreto reconhece mesmo ao Sporting algum favoritismo nesta primeira 1.ª da meia-final da Taça de Portugal