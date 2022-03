Sporting garante que já não está a dever à Sampdoria por Bruno Fernandes

O Sporting garante que já não está a dever dinheiro à Sampdoria, pelas transferências de Bruno Fernandes em 2017 e 2020.

O clube italiano reclamava o pagamento de 5,5 milhões de euros por 10% da mais-valia da transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United. No Relatório e Contas do primeiro semestre da presente época, a SAD do Sporting explica que assinou com a Sampdoria um acordo para saldar a dívida, face à ameaça de exclusão das competições europeias.

"Este acordo definiu um plano de pagamentos até julho de 2022, mas previa uma extensão dos prazos de pagamento até outubro 2023, caso a Sporting SAD e a Sampdoria conseguissem negociar com uma instituição de crédito a antecipação do valor a pagar à Sampdoria. Em 11 de janeiro de 2022, a Sampdoria concluiu a operação de antecipação do risco Sporting declarando não ter nada mais a receber desta transacção, tendo a Sporting SAD comunicado tal evento à UEFA", pode ler-se.

UEFA ameaçava exclusão das provas europeias

No início de dezembro, a UEFA multou o Sporting em 250 mil euros, pela dívida que a Sampdoria reclamava. Os leões apelaram, no entanto, já no final do janeiro, o organismo recusou e manteve o castigo. O Sporting anunciou, no mesmo dia, que já tinha pagado a dívida e que não havia "qualquer risco de potencial exclusão das competições europeias".

Bruno Fernandes chegou ao Sporting em julho de 2017, proveniente da Sampdoria, por 9,7 milhões de euros. Ao fim de duas épocas e meia, em que fez 63 golos e 52 assistências em 157 jogos, o médio internacional português rumou ao Manchester United por 63 milhões de euros.

Em pouco mais de duas temporadas e meia em Inglaterra, Bruno Fernandes soma 49 golos e 39 assistências em 115 encontros.