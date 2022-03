Rúben Amorim: "Porto pode vencer em Alvalade e nós no Dragão"

Rúben Amorim não considera que haja vantagem em jogar a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em casa, pelo perigo da regra dos golos fora e porque, no seu entender, tanto o Sporting pode ganhar no Dragão como o FC Porto em Alvalade.

Esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão do terceiro clássico da época com o FC Porto, o treinador do Sporting garantiu que "não há vantagem nenhuma" em jogar primeiro em casa, já que, na segunda mão, terá de visitar o rival.

"Há, ainda, a diferença de golos fora e em casa, e isso pode ter influência. Claro que em casa temos o apoio dos nossos adeptos, mas são duas grandes equipas, tão parecidas e tão fortes que o Porto pode vencer em Alvalade e nós podemos vencer no Dragão", assinalou.

Tabata "in", Pote "out", Feddal em dúvida

Rúben Amorim conta com Bruno Tabata, cuja suspensão preventiva, após a confusão no Dragão, terminou, pelo que ainda aguarda para saber se terá castigo.

"Não acredito que saia castigo nenhum, principalmente até passarmos a eliminatória ["play-off" do Mundial 2022] com a Itália [Portugal joga primeiro com a Turquia e só se passar é que defrontará Itália ou Macedónia do Norte]. Estou tranquilo e a contar com o Tabata", afiançou.



Por outro lado, Pedro Gonçalves "está fora do jogo e não se sabe quando vai voltar", ao passo que Zouhair Feddal está em dúvida, revelou o treinador do Sporting. Também poderá haver "uma ou outra alteração" no onze, no sentido de "jogar ainda melhor", face à congestão do calendário.

Porto forte mesmo sem descanso e Díaz



O FC Porto terá menos um dia de descanso, no entanto, Rúben Amorim não acredita que vá fazer "assim tanta diferença".



"Na [final da] Taça da Liga tivemos menos um dia de descanso e não foi isso que nos fez jogar menos. As equipas que estão em todas as competições têm esse problema e estão habituadas, 24 horas não fazem assim tanta diferença", salientou.

A ausência de Luis Díaz, transferido para o Liverpool em janeiro, também não prejudicará o FC Porto, que "é uma equipa muito forte".

"O Porto é uma equipa muito forte, consegue ganhar os jogos com e sem Luis Díaz. Não esperamos um Porto fragilizado. Ganhou os dois jogos da Liga Europa [frente à Lazio] e passou, no campeonato tem vantagem, está na Taça de Portugal. vão estar duas equipas na máxima força", disse.

Rúben Amorim não acredita que o resultado da eliminatória da Taça terá influênciano desenrolar do campeonato, em que "tudo pode acontecer".

O Sporting-Porto joga-se na quarta-feira, às 20h45, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.