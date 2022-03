Confrontos do Dragão "não podem voltar a acontecer”, dizem Amorim e Conceição

Os treinadores de Sporting, Rúben Amorim, e FC Porto, Sérgio Conceição, esperam que o clássico da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal seja tranquilo, depois dos incidentes no jogo anterior entre as duas equipas, para o campeonato.



“Tem de ser um jogo tranquilo, aquilo não pode voltar a acontecer”, declarou o técnico leonino, em conferência de imprensa realizada esta terça-feira.

Rúben Amorim defende que leões e dragões têm de “dar um exemplo melhor do que no jogo do Dragão”.

“Não tive conversa nenhuma porque é tão claro que temos de ser melhores nesse aspeto, que os jogadores são homenzinhos e não precisam de uma conversa”, sublinhou o treinador do Sporting.

No Porto também não foi preciso conversar

Sérgio Conceição salientou que mesmo os "muitos jovens" com que conta no plantel "estão habituados a estes palcos e ambientes" e que "ninguém quer ver repetido o que se passou no Dragão". Portanto, não viu necessidade de ter uma conversa com os jogadores sobre isso.

"Tenho um grupo de trabalho experiente. Não é preciso estar com grandes alertas. Temos pouco tempo para preparar o jogo, não vou estar a perder tempo com situações que não valem a pena, mesmo sabendo que são extremamente desagradáveis. Temos pessoas inteligentes o suficiente nos dois clubes para perceberem que aquilo foi demasiado", explicou o treinador do FC Porto.



O encontro entre Sporting e FC Porto, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, está marcado para quarta-feira, às 20h45, no Estádio de Alvalade. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

[notícia atualizada às 14h39, com declarações de Sérgio Conceição]