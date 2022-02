Sporting prepara clássico com o FC Porto sem Feddal e Pote

O Sporting continuou a preparar a receção ao FC Porto, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, esta segunda-feira, sem Zouhair Feddal e Pedro Gonçalves.

O central marroquino, surpresa entre as ausências dos leões para o jogo com o Marítimo, no sábado, devido a lesão, e o internacional português realizaram tratamento na sessão desta manhã.

A equipa de Rúben Amorim volta a treinar na terça-feira, na Academia. O treinador leonino fará a antevisão da primeira mão das meias-finais da Taça a partir das 12h30.

O Sporting-FC Porto está marcado para quarta-feira, às 20h35, no Estádio de Alvalade. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.