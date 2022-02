Pedro Gonçalves "lisonjeado" por ser treinado por Rúben Amorim

Pedro Gonçalves não esconde a satisfação por ser treinado por Rúben Amorim, no Sporting.

"Tem sido um treinador que me tem ajudado muito, tem-me dado muitas indicações, fico lisonjeado por trabalhar com ele porque é um grande técnico. Espero continuar a trabalhar com ele muitos mais anos, pois é um treinador que me incutiu uma ideia muito diferente. Estou contente por trabalharmos juntos", salientou o internacional português, em entrevista à revista "BetanoMag".



Pedro Gonçalves salientou, ainda, a união do balneário do Sporting, que "dá sempre a cara".

A caminhada do Sporting na Liga dos Campeões começou mal, com uma goleada frente ao Ajax, mas teve desfecho feliz, com a passagem aos oitavos de final. O sonho parece ter terminado, no entanto, com nova goleada caseira, desta vez diante do Manchester City.

Pedro Gonçalves assume que a Europa "é um nível completamente diferente".

"São as melhores equipas da Europa e toda a gente tem qualidade. Se deres o mínimo de espaço ao adversário, ele vai fazer-te sofrer. O jogo é muito mais rápido e intenso, mas também é pela preparação mental, que é muito importante no futebol. Se vais jogar contra uma equipa como o Manchester City, já vamos a pensar nisso, então temos de estar muito bem preparados mentalmente. Isso faz muita diferença", sustenta.

O Sporting joga a segunda mão dos oitavos de final da Champions em Manchester, no dia 9 de março, quarta-feira.