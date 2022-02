Varandas diz que Sporting tem orgulho em não estar sob investigação desportiva

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, diz que todos os adeptos estão orgulhosos por o clube "não estar envolvido em nenhum processo de investigação desportiva".

"Eu sei que todos os sportinguistas, quer os da Madeira, os do Porto, quer os de Lisboa, quer os de Faro, têm muito orgulho, hoje em dia, em ver o seu clube não envolvido em nenhum processo de investigação desportiva", sublinhou o líder leonino, à chegada ao almoço que teve lugar em Câmara de Lobos, horas antes do embate com o Marítimo, para a 24.ª jornada da I Liga de futebol.

Frederico Varandas continuou a enaltecer que "tão importante como vencer, é a maneira como se vence", deixando implícitas críticas aos dois rivais [Benfica e FC Porto] e reforçando que para o campeão em título "os valores contam".

Para Varandas, o orgulho assenta também na "não criação de sacos azuis, desvios de milhões de euros para familiares do conselho de administração e desvios para pagamentos de milhares de euros para bruxas e videntes".

Sobre as eleições do Sporting, em 5 de março, para o próximo quadriénio, garantiu que jamais pedirá que votem na sua lista, mas que "votem em quem acham que cuide melhor" do clube.

"Nunca se esqueçam que sem estabilidade, não há crescimento. Sem estabilidade, não há sucesso", terminou o candidato da lista A, Frederico Varandas.