Rúben Amorim. “Não fomos bons o suficiente para vencer o jogo”

O treinador do Sporting lamenta a falta de eficácia dos seus jogadores diante do Marítimo.

"O jogo começou com o golo do Marítimo. Depois pegámos no jogo, tentámos ir ao empate e conseguimos. O jogo reatou e sofremos um golo que estava em fora de jogo. Acalmámos, tentámos ir ao golo, tivemos várias soluções, cruzamentos, não conseguimos marcar. Não fomos bons o suficiente para vencer o jogo. Faltou o último toque, o último passe para ganhar e acabámos por perder dois pontos", referiu Rúben Amorim.

O técnico dos leões admite que a situação no campeonato pode ficar mais complicada. "Não fica perdido, mas fica mais longe. Há que digerir bem isso. Não podemos estar a perder pontos quando os jogos estão dominados. Não deixámos os adversários criar, o jogo não é dividido. Somos os culpados disso, principalmente o treinador”.

Amorim não tem dúvidas: “Temos de ganhar os nossos jogos e esperar para ver. Ganhar o próximo jogo é o mais importante, temos de ganhar os nossos jogos. Tinha de ser assim mesmo sem objetivo nenhum. Temos de ganhar e sofrer menos".

O Marítimo e o Sporting empataram 2-2 em partida da I Liga. Os leões podem ficar a oito pontos do FC Porto, se os dragões vencerem a partida deste domingo.