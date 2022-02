Taça ainda não é assunto, Sporting quer aproximar-se do primeiro lugar com vitória na Madeira

Rúben Amorim, treinador do Sporting, ainda não pensa no jogo frente ao Porto para a Taça de Portugal, na próxima quarta-feira, e foca-se apenas em vencer o Marítimo para o campeonato, de forma a poder tentar aproximar-se do primeiro lugar do campeonato.

"Cada jogo é uma final, já falamos sobre o que é perder pontos neste momento. Temos de pensar neste jogo, apesar de tantas baixas vamos entrar da mesma maneira, muito fortes para vencer e só a pensar neste jogo. Teremos tempo para pensar no Porto", começa por dizer.

O Sporting está a seis pontos do FC Porto no campeonato, com 11 jornadas por disputar. Amorim assume que jogar na Madeira "é sempre difícil", frente a um Marítimo motivado, mas o objetivo é reduzir distâncias para os dragões e manter o Benfica à distância.

"Quanto menos jogos há, mais difícil é de emendar os erros. Jogar na Madeira é sempre complicado, eles estão num momento favorável e a crescer. Temos de ganhar os jogos, não podemos deixar o terceiro aproximar-se, até porque há dois lugares de Liga dos Campeões e queremos o primeiro. Todas as saídas são difíceis", explica.

Amorim deixou um elogio ao treinador do Marítimo, Vasco Seabra.

"Eles são muito mais confiantes agora, o novo treinador tem feito um trabalho excelente, a equipa é mais ofensiva, não altera tanto a identidade consoante o adversário. Vemos bem a ideia do treinador do Marítimo. Espero-os mais confiantes, ofensivos, jogam em casa e sem grande responsabilidade. Temos de ganhar, é a nossa obrigação, queremos aproximar do primeiro. Temos de ganhar e jogar bem", atira.

Sempre Pablo Sarabia e Pedro Gonçalves, Amorim reconhece que Marcus Edwards poderá ser titular: "Edwards é uma opção, poderá ser titular, está mais adaptado e é uma opção. Tivemos um treino completo, testamos várias coisas e isso foi importante".

O Marítimo-Sporting joga-se este sábado, às 18h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.