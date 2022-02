Rúben Amorim convencido que Varandas vai vencer as eleições do Sporting

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, acredita que Frederico Varandas vai vencer as eleições do Sporting.

Em conferência de imprensa, o técnico assume ter "uma ligação diferente" com a atual direção, mas diz não apoiar nenhum dos candidatos diretamente, deixando a decisão para os sócios do Sporting.

"Quando falei das eleições, tenho uma ligação diferente com esta direção. Não vou apoiar ninguém, não é esse o meu papel. Não me vou intrometer numa decisão que é só dos sócios. Acredito que esta direção vai ganhar, mas é uma decisão que tem de ser dos sócios. Não vou votar, não me sinto no direito de opinar nisso", disse.

Questionado sobre se questionaria deixar o clube no fim da época caso Varandas não vença as eleições, Amorim diz que "não coloca nenhum cenário em cima da mesa, ainda não houve eleições". "Quero que os sportinguistas decidam o que acham melhor para o clube", termina.

As eleições no Sporting estão marcadas para o próximo dia 5 de março. Frederico Varandas é o candidato da lista A, Ricardo Oliveira é o candidato da lista B e Nuno Sousa é o candidato da lista C.