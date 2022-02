Pedro Gonçalves de fora para o Marítimo

Rúben Amorim, treinador do Sporting, confirma a ausência de Pedro Gonçalves do jogo frente ao Marítimo.

"O Pedro Gonçalves está fora e parece-me que vai estar alguns jogos fora", disse, em conferência de imprensa de antevisão.

Depois do jogo na Madeira, o Sporting vai receber o FC Porto na próxima quarta-feira, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. O jogo com o Arouca, para o campeonato, joga-se a 5 de março, e a segunda mão da eliminatória com o Manchester City, joga-se a 9 de março.

O treinador encara com normalidade a lesão de Pedro Gonçalves, que ressentiu uma lesão antiga.

"Arriscamos um pouco com o Manchester City, depois ainda jogou com o Estoril e agora ressentiu. São coisas que acontecem, há uma sobrecarga nesta fase da época. Há uma habituação, não podemos olhar como algo que o Pote tenha escondido. São coisas naturais da profissão", termina.

Pedro Gonçalves, de 23 anos, leva 14 golos e sete assistências esta época, em 31 jogos disputados.