Conselho de Disciplina abre processos a Varandas, Sporting e Benfica

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares ao Sporting, ao presidente do clube e ao Benfica, em ambos os casos devido a declarações, informou o órgão federativo.

Em comunicado, o CD da FPF dá conta da instauração do processo ao clube, a Frederico Varandas e ao diretor de comunicação dos leões, Miguel Braga, após participação do Conselho de Arbitragem (CA) e do FC Porto, devido a "declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra e/ou sob o enfoque da violação de deveres gerais".

Também o Benfica é visado num processo disciplinar, por "ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem", na sequência de uma participação do CA da FPF.

Os dois processos foram remetidos para a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O CD divulgou também a decisão do recurso apresentado pelo Sp. Braga ao castigo de dois jogos imposto ao futebolista André Horta, que foi "julgado totalmente improcedente".

O médio, que foi expulso por insultos à equipa de arbitragem do encontro frente ao Paços de Ferreira, depois de ter sido substituído, vai cumprir o segundo jogo de castigo na segunda-feira, na receção dos bracarenses ao Santa Clara, para a 24.ª jornada da I Liga, depois de ter falhado a visita ao Tondela (vitória por 1-0).