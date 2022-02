Zeferino Boal. Sporting vive em “cegueira do sucesso desportivo” e sem alternativas

Zeferino Boal, antigo candidato à presidência do Sporting, em 2011 e 2018, revela que teve “dificuldade em entender os projetos alternativos”, apresentados por Ricardo Oliveira e Nuno Sousa no debate entre os candidatos às eleições de dia 5 de março.

“O debate, em termos de projetos alternativos, foi fraco. Não consigo entender como é que se querem assumir como alternativas se durante este tempo todo estiveram calados”, aponta, em Bola Branca.

Boal acusa os líderes das lista B e C de não apresentarem as alternativas “atempadamente”, não permitindo que “as pessoas percebessem” a mensagem. Por esta razão, o antigo candidato revela que terá muita dificuldade em decidir em quem votar.

“Estou com uma grande dificuldade em decidir. Confesso que é uma dúvida”, reconhece, nesta entrevista à Renascença.

Críticas ao atual presidente



Ainda que reconheça a falta de alternativas, Zeferino Boal lança críticas à gestão de Frederico Varandas e acusa o Sporting de viver “na cegueira do sucesso desportivo”.

“Sucesso é relevante. Ainda assim, não havendo uma estratégia a longo prazo, corremos o risco de voltar a ciclos de défice de sucesso desportivo”, avisa.

Cidade desportiva é "megalomania"

Numa leitura das propostas concretas, o antigo candidato acusa Ricardo Oliveira de “megalomania”, ao propor uma “Cidade do Desporto” para substituir a Academia de Alcochete, que seria localizada em Oeiras ou Odivelas.

“Numa crise que se adivinha para Portugal, num país que tem escassez de recursos financeiros, vir falar de um projeto de cidade do desporto, construído em seis anos, é megalómano”, atira.

Zeferino Boal foi candidato às eleições do clube em 2011 e 2018, tendo desistido em ambos os sufrágios para integrar outra candidatura.

As eleições do Sporting estão marcadas para o dia 5 de março. Concorrem Frederico Varandas (lista A), Ricardo Oliveira (B) e Nuno Sousa (C).