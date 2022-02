Ugarte condicionado no regresso do Sporting aos treinos

Manuel Ugarte treinou condicionado no relvado, esta quarta-feira, no regresso aos trabalhos do Sporting, para preparar a visita ao Marítimo.

Além do médio uruguaio, que saiu lesionado no jogo com o Estoril, no domingo, não constam mais nomes no boletim clínico do Sporting.

Rúben Amorim chamou Chico Lamba, de 18 anos, à sessão.

Os leões volta, a reinar na quinta-feira, pelas 10h30, em Alcochete.

O Marítimo-Sporting, a contar para a jornada 24 da I Liga, está marcado para sábado, às 18h00, no Funchal. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.