O Sporting vai a eleições no primeiro sábado de março e, na opinião de Carlos Barbosa da Cruz, "Frederico Varandas parte com muita vantagem" sobre os seus opositores Ricardo Oliveira e Nuno Sousa.

O antigo dirigente leonino revela a Bola Branca o seu interesse no debate entre os três candidatos, esta noite na televisão do clube. O ex-vogal do Conselho Diretivo adianta que há alguns pontos sobre os quais tem curiosidade em conhecer as diversas propostas, sendo que o plano desportivo e nesta fase da vida do Sporting "não é uma questão polémica, antes pelo contrário".

Assim sendo, sobem a primeiro plano os VMOC e a alteração estatutária que permita uma mudança no processo eleitoral.

"Embora esteja anunciado que tem garantida a sua aquisição, é um ponto muito importante, porque os VMOC em mãos que não sejam as do clube podem alterar o equilíbrio da SAD. E ainda a possibilidade de criação de uma segunda volta, se o candidato vencedor não tiver mais de metade dos votos", explicou o também conhecido advogado e comentador leonino.