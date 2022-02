Sporting volta aos treinos com jovens da formação integrados

O Sporting voltou aos treinos, horas depois da vitória por 3-0 frente ao Estoril, com vários jovens da formação integrados na sessão.

Os titulares do jogo de ontem fizeram apenas treino de recuperação no ginásio e treino de descompressão, com Rúben Amorim a aproveitar mais uma vez a oportunidade para chamar jovens da formação à equipa principal, sem especificar quem foram os jogadores.

O Sporting folga na terça-feira e o regresso aos trabalhos está marcado para terça-feira, com o arranque da preparação para o jogo com o Marítimo, no próximo sábado.