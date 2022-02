Rúben Vinagre "ainda vai ser útil ao Sporting nesta temporada"

Rúben Vinagre é aposta para o futuro. Rúben Amorim confirmou a contratação, em definitivo, do lateral-esquerdo, e Carlos Fernandes, que treinou o lateral no Barreirense, mostra-se satisfeito pela continuidade do jogador em Alvalade.

"A notícia agrada-me porque fica visível que o Sporting aposta num jovem jogador que tem um talento enorme. A época não está a ser muito regular por parte do Rúben, devido a lesões e exibições menos conseguidas, mas o que tinha feito anteriormente faz com que o Sporting não desista dele", refere, em Bola Branca.

O defesa esquerdo chegou a Alvalade esta temporada, por empréstimo do Wolverhampton, mas os leões vão avançar para a compra de 50% do passe do atleta, por 10 milhões de euros.

Oportunidade para agarrar

Rúben Vinagre esteve ausente devido a uma lesão que o afastou dos relvados, agora está de regresso e Carlos Fernandes acredita que esta época ainda vai ser útil ao Sporting, e que vai a oportunidade, logo que ela apareça.



"Não tenho qualquer dúvida de que ele ainda vai ser muito útil à equipa, este ano. O Rúben adapta-se bem às características da equipa do Sporting e assim que aparecer uma oportunidade, ele vai agarrá-la. Sei que é difícil fazer esquecer o Nuno Mendes, os adeptos pensam que quem chegou tem de fazer igual ao Nuno, mas os jogadores são diferentes e com características diferentes", acrescenta.

Matheus Reis surpreende

Apesar da qualidade que Rúben Vinagre tem, o treinador e atual responsável pela formação do Pinhalnovense, reconhece que o defesa tem a forte concorrência de Matheus Reis, que sido uma agradável surpresa na equipa leonina.

"Tem sido uma surpresa muito grande, mas o Matheus Reis também pode jogar à esquerda numa linha de três atrás", conclui.

Carlos Fernandes antigo treinador de Rúben Vinagre. O lateral-esquerdo, de 22 anos, tem, nesta temporada, 13 jogos realizados e duas assistências para golo.