Lille também vai ajudar a pagar indemnização de Rafael Leão ao Sporting

O Tribunal Arbitral do Desporto decidiu, esta segunda-feira, que o Lille é "responsável solidário" no caso da rescisão de contrato de Rafael Leão com o Sporting e, por isso, terá também de ajudar a pagar a indemnização ao clube leonino.

O internacional português, hoje jogador do AC Milan, foi condenado a pagar 16,5 milhões de euros ao Sporting. Em causa está a sua rescisão unilateral com os leões, após o ataque à Academia de Alcochete, e que os tribunais não reconheceram motivo.

O Lille, clube que contratou Rafael Leão ao Sporting após este ter rescindido, terá agora de ajudar a pagar uma parte do valor, que já irá em quase 20 milhões de euros com juros. O Lille rendeu quase 30 milhões de euros com a venda do avançado ao AC Milan.

Rafael Leão, de 22 anos, fez toda a formação no Sporting e apontou dois golos em cinco jogos na equipa principal, em 2017/18, antes de rescindir contrato. Esteve uma época no Lille e está desde 2019 no AC Milan. Esta época, apontou seis assistências e 10 golos em 28 jogos disputados.