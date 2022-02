Rúben Amorim e a vitória após desaires. "Era importante por tudo"

Rúben Amorim não esconde o quão importante era vencer frente o Estoril Praia, este domingo, depois do empate com o FC Porto, na jornada anterior do campeonato, e da goleada sofrida diante do Manchester City, a contar para a Liga dos Campeões.

"Era importante por tudo. Reagir a um dia muito difícil, mas principalmente para responder aos adeptos, que mereciam uma vitória pelo que fizeram por nós no final do jogo de terça-feira [Manchester City]", reconheceu o treinador, em declarações à Sport TV, após a vitória por 3-0.



Perante os castigos de Coates e João Palhinha, foram lançados no onze Luís Neto e Manuel Ugarte. Rúben Amorim salientou que os seus jogadores "estão todos preparados para jogar".

"Passa por aí o sucesso desta equipa. Dão sempre boas respostas, sabem que são todos importantes. Hoje [domingo] deram uma boa resposta, numa vitória inteiramente justa", avaliou o técnico.



Amorim admitiu não saber, ainda, o que Ugarte, que saiu lesionado, tem, apesar de o médio uruguaio lhe ter parecido "perfeitamente bem".

Elogios e raspanete a Matheus Reis



Matheus Reis brilhou com uma assistência e um golo e foi eleito melhor em campo pela Renascença. Isto depois de a sua contratação ter sido, inicialmente, recebida com desconfiança. Rúben Amorim destacou o "caráter" do lateral-esquerdo.



"Faz parte do caráter dele. Sabe de onde veio e quando passamos por alguns momentos, e ele passou, estar a treinar à parte no Rio Ave, dá-nos resiliência. Ele merece por todo o apoio que tem tido, pelo apoio que o grupo lhe dá", enalteceu.

O defesa brasileiro viu o cartão amarelo por ter saído pelo lado errado, ao ser substituído. Quando saiu das quatro linhas, levou um raspanete do treinador.

"Era para ele ter um bocadinho mais cuidado. Obviamente que não era para perder tempo, tem de haver alguma sensibilidade da parte dos árbitros. Não fez sentido nenhum, mas o Matheus tem de se proteger. A regra foi levada ao pormenor, mas o Matheus não se apercebeu e saiu pelo lado errado", explicou Amorim.

Quanto à corrida ao título, Rúben Amorim admitiu que resta ao Sporting ganhar os seus jogos e esperar que os rivais percam pontos.