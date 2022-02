Rejeitados os recursos do Sporting por Palhinha e Coates

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) indeferiu os recursos apresentados pelo Sporting por Coates e Palhinha.

Os dois jogadores foram expulsos no clássico com o FC Porto e vão mesmo cumprir os castigos que lhes foram aplicadas, um e três jogos, respetivamente.

No caso do defesa central, os leões contestam o primeiro dos amarelos mostrados pelo árbitro João Pinheiro. Já no caso do médio internacional luso, o Sporting contestava a dualidade de critérios em relação a Marchesin. O guarda-redes do FC Porto foi castigado com dois jogos por ter pontapeado um adversário.

Assim, o capitão falhar a receção ao Estoril e Palhinha não estará também contra o Marítimo e o FC Porto, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.