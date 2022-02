Tiago Fernandes: "Sem Coates há Slimani, um trunfo muito importante"

Tiago Fernandes considera que o Sporting "não vai sentir a falta" de Coates e de Palhinha frente ao Estoril Praia, apesar de serem elementos que "fazem falta" no onze mais forte de Rúben Amorim.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo treinador de leões e canarinhos lembra que os dois internacionais também não jogaram na Luz, onde o Sporting "fez um grande jogo". Apesar disso, Coates tem sido um desbloqueador sempre que há dificuldades em abrir o marcador e, não estando, Islam Slimani "é um trunfo muito importante".

Tiago Fernandes acredita que a demonstração de união da equipa com o público pode ajudar a ultrapassar o empate no Dragão, no campeonato, e a goleada sofrida diante do Manchester City, na Liga dos Campeões.

"O Benfica está à espera que o Sporting escorregue", diz Tiago Fernandes. Mas não só: o conjunto de Rúben Amorim terá de "entrar forte e ganhar, para colocar pressão no FC Porto", que joga a seguir com o Moreirense.

Estoril tem jogadores perigosos

Porém, convém ter alguma precaução diante de um Estoril que tem André Geraldes e André Franco. Dois jogadores canarinhos que trabalharam sob as ordens de Tiago Fernandes no Sporting.

"São dois jogadores com uma grande inteligência e que, com bola no pé, podem fazer coisas diferentes dos outros e têm de ser bem controlados. No momento da construção, é uma equipa que, se for bem pressionada, comete erros. Sporting tem de bloquear as saídas de bola para estar próximo da baliza e não deixar o Estoril impor o seu jogo", analisa.

O Sporting-Estoril realiza-se no domingo, às 20h00, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.