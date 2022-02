Mais um processo a Matheus Reis ainda relacionado com partida contra FC Porto

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou mais um processo disciplinar a Matheus Reis, do Sporting, ainda na sequência da partida contra o FC Porto.

“Instauração de processo disciplinar a Matheus Reis Lima, por deliberação da Secção Profissional, de 15 de fevereiro de 2022, tendo por objeto factos ocorridos em jogo a contar para a Liga Portugal Bwin. O processo foi enviado, dia 15 de fevereiro de 2022, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional”, lê-se no comunicado.

O defesa leonino já estava a contas com um processo disciplinar “por gesto incorreto executado no decorrer do jogo, amplamente divulgado na comunicação social e que não foi relatado em relatórios oficiais”.

Quanto ao segundo processo, anunciado apenas esta quinta-feira, poderá ter a ver com a alegada cuspidela na direção dos elementos ligados à publicidade estática do Estádio do Dragão, acusados de agredir Matheus Reis.