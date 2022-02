Empatia com os adeptos ajudará Sporting a ultrapassar desaires

Carlos Pereira, antigo treinador do Sporting, acredita que o empate e episódios no final do clássico com o FC Porto e a goleada sofrida com o Manchester City, para a Liga dos Campeões, não terão impacto no desempenho próximo da equipa de Rúben Amorim.

Em declarações a Bola Branca, o antigo adjunto de Paulo Bento justifica a sua opinião com base na "empatia com os sócios" e na manifestação destes no final do embate europeu, após uma goleada de 0-5. O "abraço" vindo das bancadas "é importante para vencer jogos".

Os leões regressam no domingo a Alvalade para defrontar o Estoril, em jogo para a I Liga, perante "uma equipa difícil e com alma".