Afonso Martins viu um Sporting cansado e atira-se à FPF e Liga de Clubes

"A Federação Portuguesa de Futebol e a Liga têm de defender os nossos clubes. O Sporting jogou com o FC Porto há pouco tempo e três dias depois joga para a Liga dos Campeões frente ao Manchester City. Assim não vamos lá porque existe cansaço e o próprio receio de defrontar uma equipa como o City. Foi pouco tempo de descanso a que se juntou a pouca determinação dos jogadores do Sporting. Tinha esperança num bom resultado se o Sporting tivesse jogado como vem fazendo, a equipa está muito bem orientada pelo Rúben Amorim", considera.

Estas são as justificações encontradas pelo antigo jogador dos leões, Afonso Martins, para a derrota por 5-0 , sofrida frente ao Manchester City, em Alvalade, para a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Um Sporting pouco determinado e um calendário de competições internas que não defende as equipas portuguesas que participam nas provas europeias.

Treinador do Sporting assume a eliminatória com o (...)

Foco no campeonato e Taça de Portugal

Para Afonso Martins, a equipa não vai ficar afetada pela goleada sofrida. Os adeptos já deram uma ajuda e Rúben Amorim é um bom psicólogo e vai focar o plantel no campeonato e na luta com o FC Porto.

"Não vai mexer com a cabeça dos jogadores porque o Sporting tem um excelente treinador que é, também, um bom psicólogo. No futebol atual, isso tem de acontecer e o Rúben saberá levantar a moral dos jogadores. A equipa agora deve focar-se na luta com o FC Porto pelo título e também nos jogos da Taça de Portugal porque ninguém pensa que o Sporting vai a Manchester marcar cinco golos", atira.