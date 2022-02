Adeus City, olá Estoril. Sporting volta ao trabalho sem baixas

O Sporting iniciou a preparação para o regresso à competição na I Liga, em que defrontará o Estoril Praia, sem baixas, esta quarta-feira.

Os titulares da goleada (0-5) sofrida diante do Manchester City, para a Liga dos Campeões, na véspera, fizeram trabalho de recuperação. Os restantes trabalharam no relvado, às ordens de Rúben Amorim.

O Sporting, que folga na quinta-feira e volta ao trabalho no dia seguinte, defronta o Estoril no domingo, às 18h00, em Alvalade. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.