"Sporting pode aproveitar o espaço nas costas da defesa do Manchester City"

É uma das melhores equipas do mundo que o Sporting vai ter logo à noite pela frente em Alvalade, diz Maniche, em declarações a Bola Branca.

A opinião do antigo médio que se despediu dos relvados de futebol ao serviço do Sporting concorda com Rúben Amorim, que ainda vê a sua equipa na escola primária enquanto o Manchester City é uma autêntica universidade. A diferença é assinalável mas para Maniche não impedirá o Sporting de sonhar e lutar pela vitória, porque mesmo o City tem as suas fraquezas no momento defensivo.

"Todas as equipas, mesmo as melhores do mundo, têm lacunas. É verdade que o Manchester City tem poucas mas há nuances que o Sporting pode aproveitar. O City tem muta bola mas, em transição, o Sporting pode ferir este adversário que dá algum espaço nas costas dos centrais e laterais", refere.

O Manchester City pratica um futebol envolvente, ou como disse Rúben Amorim, que dentro da estrutura criada por Pep Guardiola revela uma incrível flexibilidade. É sem dúvida uma das melhores equipas a jogar futebol, reconhece Maniche.