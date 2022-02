Rúben Amorim: "Sporting vai ser muito melhor no futuro"

Era um Rúben Amorim conformado aquele que se apresentou na "flash interview", após a derrota do Sporting com o Manchester City, por 0-5.

Em declarações à CNN e à Eleven Sports, o treinador do Sporting garantiu, contudo, que a sua equipa tem potencial para melhorar muito.

"Há jogadores aqui que podem chegar ao nível do City. Sabemos as diferenças, o tempo de trabalho que eles têm e nós não. O 'pedigree' de alguns jogadores. Temos de lembrar onde estávamos, o caminho que fizemos. Já demos a volta no passado. Agora é olhar em frente. Tenho a certeza que vamos ser muito melhores no futuro", afiançou.

Quanto ao jogo, Rúben Amorim salientou que o Sporting entrou bem. No entanto, face à qualidade do City, a goleada construiu-se à base de erros dos jogadores leonino. "Desligámos e não podemos desligar", lamentou.

"Gostei da personalidade da equipa, mesmo depois do primeiro golo. Tivemos personalidade, rodámos bem a bola, chegámos lá. O terceiro golo matou-nos. Perdemos 4-1 com o LASK na época passada, agora estamos nos oitavos contra a melhor equipa do mundo. Isto também é culpa dos jogadores, porque eles excederam-se", acrescentou.



Sofrer agora e aprender em março

A segunda parte, admitiu Amorim, foi dura: "Não é jogar futebol, é sofrer."

"Quero dar um abraço aos meus jogadores, deram tudo o que tinham. Estou muito orgulhoso dos jogadores e, principalmente, dos adeptos. Não há muita explicação para o que aconteceu no fim", reconheceu, em alusão aos minutos finais de cânticos e apoio dos adeptos à equipa.

Com um 0-5 em casa, não restam dúvidas: "A eliminatória está feita."

Agora, resta desfrutar do jogo da segunda mão, em Manchester.

"Vamos aproveitar cada minuto do segundo jogo para aprendermos. O Sporting vai ser muito melhor no futuro e estes jogadores têm um potencial incrível", destacou Rúben Amorim, no final da partida.