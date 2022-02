Guardiola: "Matheus Nunes é um dos melhores do mundo"

A avaliação que Pep Guardiola fez a Matheus Nunes, após o jogo com o Sporting, superou a análise do treinador à partida que o City venceu, de forma clara, por 0-5.

Guardiola falou do Sporting como "uma equipa fantástica" e optou por destacar um nome em particular.

"Eu sei como eles são bons. O Matheus Nunes é um dos melhores jogadores do mundo", afirmou, em declarações reproduzidas pela CNN Portugal.

O médio do Sporting, de 23 anos, foi a melhor unidade da equipa na derrota desta terça-feira e, apesar de toda a desilusão que possa ter acumulado, sai do jogo inflado pelo elogio de um dos melhores treinador do mundo.

"Vimos, nos primeiros minutos, como são bons"

Relativamente ao jogo, Guardiola conta uma história diferente daquelas que os números denunciam. O treinador do City diz que a sua equipa foi "muito eficaz" na primeira parte e isso desbloqueou um marcador que não espelha a real diferença entre as duas equipas.

"Fomos muito eficazes. Sempre que chegámos à baliza nos primeiros 30 minutos marcámos. Vimos como eles são bons, nos primeiros 6, 7 minutos. Estou muito feliz, porque sei o valor da equipa que defrontámos e porque demos um grande passo para nos qualificarmos", reconhece.