Coates quer deixar os confrontos do clássico para trás

Sebastián Coates mostrou-se resignado com os castigos decorrentes dos polémicos confrontos no clássico entre FC Porto e Sporting.

O capitão do Sporting foi castigado com um jogo de suspensão devido à expulsão. João Palhinha foi suspenso por três jogos devido a uma agressão a um adversário, o guarda-redes Marchesín. Foram, ainda, instaurados um processo disciplinar e suspensão preventiva de dois jogos a Bruno Tabata por empurrar um dirigente do FC Porto.

Em declarações à CNN, esta terça-feira, no final do jogo com o Manchester City, Coates expressou o desejo de "deixar isso para trás".

"Já se falou muito sobre o que aconteceu nesse jogo do campeonato. Agora, quem for responsável por falar sobre isso falará. [Sobre a expulsão] já não posso fazer nada. Há que aceitar a decisão do árbitro", referiu.

O Conselho de Disciplina da Federação também puniu Carlos Fernandes, treinador adjunto do Sporting, com um jogo de suspensão, por ter invadido o campo, antes de um canto a favor do FC Porto, para dar instruções à equipa, num dos últimos lances do clássico.



Foi, ainda, instaurado um processo disciplinar a Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, que também foi suspenso por 20 dias.