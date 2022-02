Rúben Amorim e os confrontos no clássico. "Toda a gente tem de mudar"

Rúben Amorim assumiu, esta segunda-feira, que jogadores e treinadores de futebol devem alterar comportamentos, na sequência dos confrontos no final do clássico entre Sporting e FC Porto. No entanto, sublinhou que não só os protagonistas devem rever a sua atitude.

Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting reconheceu que o episódio no Estádio do Dragão "não foi bonito" e que "os intervenientes têm muita culpa" do que se passou.

Porém, assinalou, também apontou o dedo à imprensa e todos os que rodeiam o futebol. A título de exemplo, assinalou que, numa conferência de imprensa sobre o Manchester City e a Liga dos Campeões, a primeira pergunta foi sobre o relatório do árbitro do clássico.

"Foi muito dito que os jogadores têm de mudar e dar o exemplo, que começou porque o adjunto foi para a linha. Mas toda a gente tem de mudar. Há sempre muitas perguntas sobre coisas extra-futebol. Tem de se mudar um bocadinho a forma como se olha para o futebol. Os meus jogadores são o reflexo do treinador. Eu tenho, se calhar, de melhorar e os jogadores também, mas não só. Também há muita gente à volta do futebol que tem de melhorar muito", sublinhou.