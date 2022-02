Pedro Gonçalves treina na véspera do Manchester City

Pedro Gonçalves, avançado do Sporting, foi a grande novidade do treino dos leões na véspera do jogo frente ao Manchester City, para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O internacional português lesionou-se frente ao Famalicão, falhou o clássico com o FC Porto e limitava-se a fazer treino. No entanto, esteve com a equipa nos 15 minutos do treino abertos à comunicação social.

Pedro Gonçalves, de 23 anos, foi uma das figuras do Sporting na fase de grupos, com quatro golos apontados em quatro jogos, incluíndo um "hat-trick" frente ao Dortmund que selou a qualificação.

O Sporting recebe o Manchester City, campeão inglês e finalista vencido da última edição da Champions, nesta terça-feira, às 20h00, em Alvalade, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.